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  • В Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев
25 января 2020, суббота, 19:42 93
Мир 2020-01-25T19:43:40+02:00
Українські Новини
В Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев

В Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев

Валерия Драгомирова
Афганистан, крушение вертолета, Вертолет, Украинцы
Сбитый вертолет. Фото: Facebook/Ministry of Defense
Сбитый вертолет. Фото: Facebook/Ministry of Defense

Управление гражданской авиации Молдовы заявило, что 25 января в селе Каяки (Афганистан) молдавский вертолет Ми-8 был атакован из гранатомета РПГ, вследствие чего двое украинцев были ранены.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"По последним данным, вертолет был атакован гранатометом РПГ, находясь на земле. На борту вертолета находились 3 члена экипажа, из которых командир и инженер-механик из Украины были ранены, а второй пилот из Молдовы не пострадал", - сказано в нем.

Всех членов экипажа забрал другой вертолет, они были доставлены в больницу с легкими травмами для оказания медицинской помощи.

На данный момент пострадавшие выписаны, их здоровью ничего не угрожает.
Согласно сообщению, вертолет выполнял гуманитарную миссию по доставке продовольствия.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января иранские военные сбили самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана, вследствие чего погибли 11 украинцев.

Тем временем сбивший самолет МАУ иранец находится в тюрьме. 

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В Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев
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