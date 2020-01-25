В Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев

Управление гражданской авиации Молдовы заявило, что 25 января в селе Каяки (Афганистан) молдавский вертолет Ми-8 был атакован из гранатомета РПГ, вследствие чего двое украинцев были ранены.Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини."По последним данным, вертолет был атакован гранатометом РПГ, находясь на земле. На борту вертолета находились 3 члена экипажа, из которых командир и инженер-механик из Украины были ранены, а второй пилот из Молдовы не пострадал", - сказано в нем.Всех членов экипажа забрал другой вертолет, они были доставлены в больницу с легкими травмами для оказания медицинской помощи.На данный момент пострадавшие выписаны, их здоровью ничего не угрожает.Согласно сообщению, вертолет выполнял гуманитарную миссию по доставке продовольствия.Как сообщали Українськi Новини, 8 января иранские военные сбили самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана, вследствие чего погибли 11 украинцев.Тем временем сбивший самолет МАУ иранец находится в тюрьме.