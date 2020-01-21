Иран обнародовал отчет о расследовании крушения Boeing-737 МАУ, – Bellingcat

В то время, как Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, стало известно, что украинский самолет Boeing 737-800 был сбит 8 января с северной стороны двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

Об этом сообщил Bellingcat со ссылкой на отчет о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, пишет Украинская правда.

"Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2469 метров. Самолет исчез со вспомогательного радара в 6:15 и с главных систем наблюдения в 6:18 утра", - сказано в отчете.

В то же время, сообщатеся, что извлеченный регистратор полета и бортовой самописец являются "одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире". У Ирана нет средств для его декодирования.

"Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков," - пишет издание.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами.

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