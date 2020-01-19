Борт с телами погибших украинцев в автокатастрофе в Иране приземлился в Украине: онлайн трансляция

Самолет Министерства обороны вернулся из Тегерана (Иран) с телами 11 погибших украинцев. Самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" в 11:00 по киевскому времени.

Борт встречают Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Также в аэропорту собрались родственники погибших.

Церемония прощания с погибшими будет проходить в воскресенье с 11:30 до 19:00 в аэропорту "Борисполь" в терминале Б.

Напомним, 8 января 2020 года пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром.

На борту авиалайнера находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта и, когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли как враждебный объект. Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяла на себя иранское военно-политическое формирование "Корпус стражей исламской революции".