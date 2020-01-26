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  • Кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі
26 січня 2020, неділя, 11:49 4
Азія 2020-01-26T11:56:30+02:00
Українські Новини
Кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі

Кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі

Анна Рудык
Вірус, вірус в Китаї, Коронавірус, коронавірус в Китаї
Вірус
Вірус

Сьогодні, 26 січня, стало відомо про зараження новим коронавірусом більше двох тисяч людей у всьому світі. Про це повідомляє Reuters.

Так, повідомляється, що переважна більшість заражених знаходиться в Китаї.

Раніше стало відомо, що за останню добу кількість жертв нового смертельного вірусу збільшилася до 56 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці в Китаї вже почали розробляти вакцину проти смертельного коронавіруса. А в Шанхаї вже вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії.

Також в Канаді зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

Тим часом сьогодні, 26 січня, у київському аеропорту Бориспіль буде проходити скринінг пасажирів з Китаю, яких будуть перевіряти інфрачервоними термометрами у зв'язку з поширенням нового смертельного коронавіруса.

Раніше Українські Новини писали, що китайський вірус поступово наближається до України: хто в зоні ризику.

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