В Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Канаде зафиксирован первый случай заражения новым опасным коронавирусом из Китая, из-за которого в аэропорту "Борисполь" начнут проверять пассажиров из Китая инфракрасными термометрами. Об этом сообщает CBC.

Так, сообщается, что департамент охраны здоровья канадского города Торонто уже подтвердил случай заражения.

Отмечается, что заболевший вернулся в Канаду 22 января из китайского города Ухань, где началась эпидемия.

Медики сообщили, что состояние больного является стабильным. Он был изолирован в отдельную палату.

Как сообщали Українські Новини, из-за распространения нового опасного для жизни коронавируса в Пекине решили закрыть самый посещаемый участок Великой Китайской Стены - Бадалин.

Также Українські Новини рассказывали, передается ли вирус по почте и можно ли заказывать товары на AliExpress.

Тем временем из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью.