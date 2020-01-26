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26 января 2020, воскресенье, 08:51 71
Америка 2020-01-26T08:53:28+02:00
Українські Новини
В Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, вирус в Китае, Канада, Коронавирус в Китае
Вирус
Вирус

В Канаде зафиксирован первый случай заражения новым опасным коронавирусом из Китая, из-за которого в аэропорту "Борисполь" начнут проверять пассажиров из Китая инфракрасными термометрами. Об этом сообщает CBC.

Так, сообщается, что департамент охраны здоровья канадского города Торонто уже подтвердил случай заражения.

Отмечается, что заболевший вернулся в Канаду 22 января из китайского города Ухань, где началась эпидемия.

Медики сообщили, что состояние больного является стабильным. Он был изолирован в отдельную палату.

Как сообщали Українські Новини, из-за распространения нового опасного для жизни коронавируса в Пекине решили закрыть самый посещаемый участок Великой Китайской Стены - Бадалин.

Также Українські Новини рассказывали, передается ли вирус по почте и можно ли заказывать товары на AliExpress.

Тем временем из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью.

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