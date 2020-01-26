подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Количество жертв коронавируса увеличилось до 56: Китай начал разработку вакцины
26 января 2020, воскресенье, 10:08 9
Азия 2020-01-26T10:08:46+02:00
Українські Новини
Количество жертв коронавируса увеличилось до 56: Китай начал разработку вакцины

Количество жертв коронавируса увеличилось до 56: Китай начал разработку вакцины

Анна Рудык
вирус в Китае, вакцина от коронавируса, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Лаборатория. Фото: pixabay
Лаборатория. Фото: pixabay

Сегодня, 26 января, стало известно об увеличении количества жертв коронавируса до 56 человек, в связи с которым в Украине аэропорт "Борисполь" начнет проверять всех пассажиров из Китая. Об этом сообщает China daily.

Как сообщается в Twitter издания, специалисты в Китае уже начали разрабатывать вакцину против смертельного вируса.

Также Национальная комиссия здравоохранения Китая по состоянию на полночь субботы зафиксировала 1975 подтвержденных заболеваний, а также 2684 подозрений на заражение вирусом. 

"Китай начал разработку вакцины против коронавируса после успешного выделения первого штамма вируса", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, китайский вирус постепенно приближается к Украине: кто в зоне риска.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Тем временем в Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Кроме того, из-за распространения нового опасного для жизни коронавируса в Пекине решили закрыть самый посещаемый участок Великой Китайской Стены - Бадалин.

Больше новостей о: вирус в Китае вакцина от коронавируса Коронавирус Коронавирус в Китае

В Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев
Сегодня в "Борисполе" начнут проверять пассажиров из Китая инфракрасными термометрами
Новости
Количество жертв коронавируса увеличилось до 56: Китай начал разработку вакцины 10:08
Ночью на Гидропарке конфликт между компаниями перерос в стрельбу, пострадал мужчина 09:42
ДТП на Броваркой трассе. Фото: Информатор
На Броварской трассе Renault на скорости влетел в Kia, есть погибшие 09:16
В Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 08:51
Сегодня в "Борисполе" начнут проверять пассажиров из Китая инфракрасными термометрами 08:26
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках перед выходными 10:19
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
Рубль подскочил в киевских обменниках в конце рабочей недели 10:51
ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком 10:29
больше новостей
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа 06:05
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
больше новостей
Обстрелы боевиков учащаются: на Донбассе ранен боец ВСУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok