Количество жертв коронавируса увеличилось до 56: Китай начал разработку вакцины

Сегодня, 26 января, стало известно об увеличении количества жертв коронавируса до 56 человек, в связи с которым в Украине аэропорт "Борисполь" начнет проверять всех пассажиров из Китая. Об этом сообщает China daily.

Как сообщается в Twitter издания, специалисты в Китае уже начали разрабатывать вакцину против смертельного вируса.

Также Национальная комиссия здравоохранения Китая по состоянию на полночь субботы зафиксировала 1975 подтвержденных заболеваний, а также 2684 подозрений на заражение вирусом.

"Китай начал разработку вакцины против коронавируса после успешного выделения первого штамма вируса", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, китайский вирус постепенно приближается к Украине: кто в зоне риска.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Тем временем в Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Кроме того, из-за распространения нового опасного для жизни коронавируса в Пекине решили закрыть самый посещаемый участок Великой Китайской Стены - Бадалин.