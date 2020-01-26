Кількість жертв коронавіруса збільшилася до 56: Китай почав розробку вакцини

Сьогодні, 26 січня, стало відомо про збільшення кількості жертв коронавіруса до 56 осіб, у зв'язку з яким в Україні аеропорт "Бориспіль" почне перевіряти всіх пасажирів з Китаю. Про це повідомляє China daily.

Як повідомляється в Twitter видання, фахівці в Китаї вже почали розробляти вакцину проти смертельного вірусу.

Також Національна комісія охорони здоров'я Китаю станом на опівніч суботи зафіксувала 1975 підтверджених захворювань, а також 2684 підозри на зараження вірусом.

"Китай почав розробку вакцини проти коронавіруса після успішного виділення першого штаму вірусу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, китайський вірус поступово наближається до України: хто в зоні ризику.

Також повідомлялося, що через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

Тим часом у Канаді зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

Крім того, за поширення нового небезпечного для життя коронавіруса в Пекіні вирішили закрити найвідвідуванішу ділянку Великої Китайської Стіни - Бадалін.