подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 16:54 9
Азия 2020-01-24T16:55:06+02:00
Українські Новини
Самую посещаемую часть Китайской стены закрыли для туристов

Самую посещаемую часть Китайской стены закрыли для туристов

Ольга Фандорина
Коронавирус, Великая китайская стена, эпидемия, Коронавирус в Китае
Великая Китайская стена. Фото: livingintravels.com
Великая Китайская стена. Фото: livingintravels.com

Из-за распространения нового опасного для жизни коронавируса в Пекине решили закрыть самый посещаемый участок Великой Китайской Стены - Бадалин. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые участки Великой стены будут закрыты с субботы, 25 января, на перевале Цзюйюн, у Пекина. В некоторых местах у посетителей будут измерять температуру. Кроме этого Министерство культуры и туризма Китая призвало туристические агентства приостановить продажу турпакетов по стране и за ее пределами.

Также в Пекине закрыли известные храмы, в том числе храм Ламы, а также Запретный город, который является самой известной туристической достопримечательностью столицы.

Ранее распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью

Українські Новини рассказывали, передается ли вирус по почте и можно ли заказывать товары на AliExpress.

Напомним, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Больше новостей о: Коронавирус Великая китайская стена эпидемия Коронавирус в Китае

Из-за коронавируса бой украинского боксера перенес...
​Великая китайская стена нуждается в срочной защит...
В аэропортах Малайзии установили тепловые рамки из...
В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом...
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
Гончарук с Кобелевым на совещаниях Кабмина придумывали схемы для МВФ: появилась новая прослушка 17:06
Самую посещаемую часть Китайской стены закрыли для туристов 16:54
Актер Виктор Логинов в сериале
Главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину 16:47
После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку 16:39
Возле Донецка разоблачили женщин-информаторов "ДНР" 16:20
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
Индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука 11:05
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok