Самую посещаемую часть Китайской стены закрыли для туристов

Из-за распространения нового опасного для жизни коронавируса в Пекине решили закрыть самый посещаемый участок Великой Китайской Стены - Бадалин. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые участки Великой стены будут закрыты с субботы, 25 января, на перевале Цзюйюн, у Пекина. В некоторых местах у посетителей будут измерять температуру. Кроме этого Министерство культуры и туризма Китая призвало туристические агентства приостановить продажу турпакетов по стране и за ее пределами.

Также в Пекине закрыли известные храмы, в том числе храм Ламы, а также Запретный город, который является самой известной туристической достопримечательностью столицы.

Ранее распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью

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Напомним, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.