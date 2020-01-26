У Канаді зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

В Канаді зафіксований перший випадок зараження новим небезпечним коронавірусом з Китаю, через який в аеропорту "Бориспіль" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами. Про це повідомляє CBC.

Так, повідомляється, що департамент охорони здоров'я канадського міста Торонто вже підтвердив випадок зараження.

Зазначається, що хворий повернувся в Канаду 22 січня з китайського міста Ухань, де почалася епідемія.

Медики повідомили, що стан хворого є стабільним. Він був ізольований в окрему палату.

Як повідомляли Українські Новини, через поширення нового небезпечного для життя коронавіруса в Пекіні вирішили закрити найвідвідуванішу ділянку Великої Китайської Стіни - Бадалін.

Також Українські Новини розповідали, чи передається вірус поштою та чи можна замовляти товари на AliExpress.

Тим часом через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

Раніше поширився коронавірус вже призвів до смерті 18 осіб і інфікування більше шестисот в Китаї, а також ще сімох країнах. Є ймовірність того, що хворих гораздно більше, але через симптоми, що незначно проявляються, вони не звертаються за допомогою.