З'явилися фото австралійських військових, які годують врятованих коал

В Австралії вже кілька місяців тривають масштабні пожежі, незважаючи на сильні дощі. До порятунку природи приєдналася австралійська армія, яка допомагає як боротися з пожежами, так і рятувати тварин. Про це йдеться на сторінці армії в Facebook.

9 бригада австралійського війська показала, як військові у вільний від гасіння пожеж час годують врятованих тварин.

"Наші бійці використовують вільний час, щоб допомогти парку дикої природи в Кліленді. Вони підтримують наших пухнастих друзів, допомагаючи з годуванням, а також будують альпіністські кріплення всередині парку", - зазначили в бригаді.







Як повідомляли Українські Новини, уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи.

Також в Австралії температура побила рекорд, а влада запровадила надзвичайний стан через пожежі. У пожежі загинули сотні коал, 24 людини, понад 1400 будинків зруйновано і більше 10 мільйонів чоловік живуть у токсичних шарах диму від лісової пожежі.



Тим часом в Австралії розбився літак, який гасив лісові пожежі.