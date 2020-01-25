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25 січня 2020, субота, 19:03 6
Австралія 2020-01-25T19:05:01+02:00
Українські Новини
З'явилися фото австралійських військових, які годують врятованих коал

З'явилися фото австралійських військових, які годують врятованих коал

Валерия Драгомирова
Пожежі, Австралія
Армія годує коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Армія годує коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army

В Австралії вже кілька місяців тривають масштабні пожежі, незважаючи на сильні дощі. До порятунку природи приєдналася австралійська армія, яка допомагає як боротися з пожежами, так і рятувати тварин. Про це йдеться на сторінці армії в Facebook.

9 бригада австралійського війська показала, як військові у вільний від гасіння пожеж час годують врятованих тварин.

"Наші бійці використовують вільний час, щоб допомогти парку дикої природи в Кліленді. Вони підтримують наших пухнастих друзів, допомагаючи з годуванням, а також будують альпіністські кріплення всередині парку", - зазначили в бригаді.




Як повідомляли Українські Новини, уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи.

Також в Австралії температура побила рекорд, а влада запровадила надзвичайний стан через пожежі. У пожежі загинули сотні коал, 24 людини, понад 1400 будинків зруйновано і більше 10 мільйонів чоловік живуть у токсичних шарах диму від лісової пожежі.

Тим часом в Австралії розбився літак, який гасив лісові пожежі.

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