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23 января 2020, четверг, 11:15 10
Австралия 2020-01-23T11:15:28+02:00
Українські Новини
В Австралии разбился самолет, который тушил лесные пожары

В Австралии разбился самолет, который тушил лесные пожары

Валерия Драгомирова
Крушение самолета, Новый Южный Уэльс, Лесные пожары, Австралия
Пожар в Австралии. фото: Twitter/Fenerbahce_EN
Пожар в Австралии. фото: Twitter/Fenerbahce_EN

В Австралии разбился самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс. В результате крушения погибли три человека. Об этом на своей странице в Twitter написала премьер штата Глэдис Береджиклян.

"Душераздирающие сообщения о гибели трех граждан США, которые были членами команды, работающей в районе Снежных гор. Наши мысли и искренние соболезнования вместе с их семьями и дружным сообществом пожарных", - говорится в сообщении премьера штата.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

Как сообщает "BBC Украина", пожарная служба штата заявила, что экипаж наняли по контракту для борьбы с пожарами в Австралии.

Большой самолет для сброса воды Hercules C-130 привлекли для борьбы с пожарами в регионе.

По всей стране на фоне высоких температур и сильного ветра бурлит более 80 пожаров.

Как сообщали Українські Новини, в Австралии продолжаются пожары несмотря на сильные дожди, град и снег. 


Кроме того, правительство Австралии хочет выделить $50 млн для восстановления дикой природы.

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