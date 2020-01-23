В Австралии разбился самолет, который тушил лесные пожары

В Австралии разбился самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс. В результате крушения погибли три человека. Об этом на своей странице в Twitter написала премьер штата Глэдис Береджиклян.

"Душераздирающие сообщения о гибели трех граждан США, которые были членами команды, работающей в районе Снежных гор. Наши мысли и искренние соболезнования вместе с их семьями и дружным сообществом пожарных", - говорится в сообщении премьера штата.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

Как сообщает "BBC Украина", пожарная служба штата заявила, что экипаж наняли по контракту для борьбы с пожарами в Австралии.

Большой самолет для сброса воды Hercules C-130 привлекли для борьбы с пожарами в регионе.

По всей стране на фоне высоких температур и сильного ветра бурлит более 80 пожаров.

Как сообщали Українські Новини, в Австралии продолжаются пожары несмотря на сильные дожди, град и снег.



Кроме того, правительство Австралии хочет выделить $50 млн для восстановления дикой природы.