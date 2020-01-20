Пожары в Австралии продолжаются несмотря на сильные дожди, град и снег

Крупнейшие пожары в Австралии, которые охватили весь континент, и унесли жизни полмиллиарда животных, продолжаются, несмотря на то, что на материке пошел снег, дождь и град одновременно. Об этом передает ВВС Украина.

Сообщается, что несмотря на сильные ливни, в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория состоянию на понедельник еще бушуют более 80 пожаров.

В шторм попали, в частности, Мельбурн и Канберра. Местами там выпал град, размер которого иногда напоминал мячики для гольфа.

Град разбил окна многих домов и автомобилей. Только в столице Австралии спасателям поступили сотни звонков.

С сентября пожары в Австралии привели к смерти по меньшей мере 30 человек, и к разрушению более 2000 домов.

В понедельник премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявила, что дожди оказались очень полезными для борьбы с пламенем, но одновременно привели и к некоторым новым проблемам - в частности, вызвали оползень на одной из автомобильных трасс.

"Нам нужно оставаться бдительными. Сегодня 20 января, и сезон пожаров еще далеко не завершился", - сказала Виктория Дэниэл Эндрюс.

По сравнению с началом января, когда в штате Новый Южный Уэльс, который пострадал от огня больше, бушевали более 150 очагов пожаров, сократилось вдвое. По состоянию на воскресенье в регионе зафиксировали 69 пожаров.

Представители власти в разговоре с BBC рассказывали, что борьба с пламенем может продолжаться еще несколько месяцев.

"Мы пока не достигли пикового этапа сезона пожаров в южных частях Австралии. История учит нас, что февраль - это очень опасный месяц", - говорит исследователь Ричард Томпсон.

Власти Нового Южного Уэльса предупредила, что уже на этой неделе можно ожидать возвращения высоких температур и сильного ветра.

Как сообщали Українські Новини, правительство Австралии хочет выделить $50 млн для восстановления дикой природы.

Также в Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров. В пожаре погибли сотни коал, 24 человека, более 1400 домов разрушено и более 10 миллионов человек живут в токсичных слоях дыма от лесного пожара.