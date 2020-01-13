Правительство Австралии хочет выделить $50 млн для восстановления дикой природы

Правительство Австралии намерено выделить 50 млн долларов на восстановление дикой природы, которая пострадала от масштабных пожаров. Об этом написала министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей на странице в Instagram.

По словам министра, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных.

"Сегодня я анонсировала выделение 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - отметила Лей.

Как сообщали Українські Новини, на смену лесным пожарам на Австралию надвигается тропический циклон "Клавдия".



Ранее в Австралии сбросили с воздуха тысячи килограмм еды для пострадавших от пожаров кенгуру.