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13 января 2020, понедельник, 10:15 130
Австралия 2020-01-13T10:15:01+02:00
Українські Новини
Правительство Австралии хочет выделить $50 млн для восстановления дикой природы

Правительство Австралии хочет выделить $50 млн для восстановления дикой природы

Валерия Драгомирова
Помощь, Восстановление природы, Пожары, Австралия

Правительство Австралии намерено выделить 50 млн долларов на восстановление дикой природы, которая пострадала от масштабных пожаров. Об этом написала министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей на странице в Instagram. 

По словам министра, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных.

"Сегодня я анонсировала выделение 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - отметила Лей.

 
 
 
 
 
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Today I have announced $50 million for an Emergency Wildlife and Habitat Recovery Package to support immediate work to protect wildlife and work with scientists, ecologists, communities and land managers to plan the longer term protection and restoration effort.

Допис, поширений Sussan Ley (@sussanleymp)

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