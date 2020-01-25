У Києві другий день поспіль "замінували" станцію метро Хрещатик

Близько 7 ранку в київському метрополітені, де вчора стався колапс після "мінування" в годину пік п'яти станцій, закрили станцію "Хрещатик" через повідомлення про можливе замінування.

Про це повідомили в прес-службі метрополітену.

Станцію закрили на вхід і вихід, також не працює пересадка.

“Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", – сказано в повідомленні.

О 8.00 станцію відкрили після перевірки. Вибухівка виявлена не була.

Як повідомляли Українські Новини, раніше, в годину пік Київі станції метро Лісова, Святошино, Житомирська та Академмістечко не працювали.

Також комунальне підприємство "Київський метрополітен" 24 грудня закрив станцію "Майдан Незалежності" через анонімне повідомлення про мінування.

Раніше правоохоронні органи тимчасово обмежували роботу Центрального ж/д вокзалу у Києві через повідомлення про мінування.

1 листопада надійшло повідомлення про мінування відразу Центрального та Південного вокзалів.