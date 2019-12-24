В Киеве ложно заминировали метро "Майдан Незалежности": станция уже открыта для входа

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 24 декабря закрыло станцию "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станция "Майдан Незалежности" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - сказано в нем.

После коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станцию "Майдан Незалежности" после проверки анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станция "Майдан Незалежности" + пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены" - сказано в нем.

В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, правоохранительные органы временно ограничивали работу Центрального ж/д вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании.

1 ноября также поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.