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07 ноября 2019, четверг, 19:00 99
Транспорт 2019-11-07T19:01:45+02:00
Українські Новини
Центральный вокзал Киева закрыли на неопределенный срок из-за взрывчатки

Центральный вокзал Киева закрыли на неопределенный срок из-за взрывчатки

Киев, Укрзализниця, Минирование, Взрывчатка, Центральный ж/д вокзал
Киевский жд вокзал. Фото: igotoworld.com
Киевский жд вокзал. Фото: igotoworld.com

После того, как утром 7 ноября 500 человек сняли с поезда интерсити "Львов-Киев" из-за минирования, поступило еще одно анонимное сообщение и правоохранительные органы временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на странице на Facebook.

"Сегодня около часа назад поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - говорит пресс-служба. 

Всех сотрудников и пассажиров немедленно эвакуировали, а объект подвергся особо тщательной проверке кинологами и правоохранительными органами на наличие взрывоопасныхз веществ. 

В "Укрзализнцыци" заверили, что на график поездов это не повлияло. Посадка пассажиров происходит на прилежащих к центральному зданию переходах. Работники просят людей сохранять спокойствие и не паниковать.

Как сообщали Українські Новини, 1 ноября поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.

Также неизвестные угрожали взорвать аэропорт во Львове.

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