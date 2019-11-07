Центральный вокзал Киева закрыли на неопределенный срок из-за взрывчатки

После того, как утром 7 ноября 500 человек сняли с поезда интерсити "Львов-Киев" из-за минирования, поступило еще одно анонимное сообщение и правоохранительные органы временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на странице на Facebook.

"Сегодня около часа назад поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - говорит пресс-служба.

Всех сотрудников и пассажиров немедленно эвакуировали, а объект подвергся особо тщательной проверке кинологами и правоохранительными органами на наличие взрывоопасныхз веществ.

В "Укрзализнцыци" заверили, что на график поездов это не повлияло. Посадка пассажиров происходит на прилежащих к центральному зданию переходах. Работники просят людей сохранять спокойствие и не паниковать.

Как сообщали Українські Новини, 1 ноября поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.

Также неизвестные угрожали взорвать аэропорт во Львове.