В час пик в Киеве станции метро Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок не работали

В понедельник, 20 января, утром в час пик на красной линии Киевского метрополитена остановилось движение на станциях Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок.

Как сообщил Киевский метрополитен, устраняли технеисправность на пути метро.

В 09.15 движение поездов было восстановлено в обычном режиме. Все станции работают для пассажиров.

Однако, судя по комментариям пользователей Facebook, станцию Академгородок по состоянию на 09.20 не открыли.

Как сообщали Українські Новини, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 24 декабря закрыло станцию "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о минировании.

Ранее правоохранительные органы временно ограничивали работу Центрального ж/д вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании.

1 ноября также поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.