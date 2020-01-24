В Киеве из-за очередного звонка о минировании закрыли 5 станций метро

В метрополитене Киеве, где пообещали построить 2 новые линии метро, закрыли 5 станций. Об этом передает пресс-служба Киевского метрополитена.

Скриншот: Twitter\ @kyivmetroalerts

Отмечается, что причиной закрытия станций метро стало очереднй анонимный звонок о минировании метро.

"В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее, в час пик в Киеве станции метро Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок не работали.

Также коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 24 декабря закрыло станцию "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о минировании.

Ранее правоохранительные органы временно ограничивали работу Центрального ж/д вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании.

1 ноября также поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.