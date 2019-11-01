В Киеве заминировали Центральный и Южный вокзалы

Неизвестные в пятницу вечером сообщили о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщили дежурные вокзала.

"Да, вокзалы заминировали. Всех, кто был на вокзале эвакуировали", - сообщил дежурный.

Неизвестные сообщили о минировании обоих вокзалов.

Точное количество эвакуированных неизвестно.

На данный момент полиция проводит проверку.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании моста Патона в Киеве.

Также неизвестные угрожали взорвать аэропорт во Львове.