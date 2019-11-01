В Киеве заминировали Центральный и Южный вокзалы

Неизвестные в пятницу вечером сообщили о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщили дежурные вокзала. "Да, вокзалы заминировали. Всех, кто был на вокзале эвакуировали", - сообщил дежурный. Неизвестные сообщили о минировании обоих вокзалов. Точное количество эвакуированных неизвестно. На данный момент полиция проводит проверку. Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании моста Патона в Киеве. Также неизвестные угрожали взорвать аэропорт во Львове.