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24 січня 2020, пʼятниця, 18:31 8
Суспільство 2020-01-24T18:52:29+02:00
Українські Новини
У Києві через черговий дзвінок про мінування закрили 5 станцій метро

У Києві через черговий дзвінок про мінування закрили 5 станцій метро

Елизавета Кесельман
Київський метрополітен, Закриття станцій метро, Дзвінок про мінування
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

В метрополітені Києві, де пообіцяли побудувати 2 нові лінії метро, закрили 5 станцій. Про це передає прес-служба Київського метрополітену.

Скріншот: Twitter\ @kyivmetroalertsСкріншот: Twitter\ @kyivmetroalerts

Наголошується, що причиною закриття станцій метро стало очереднй анонімний дзвінок про мінування метро.

"У зв'язку з анонімним дзвінком про замінування станцій правоохоронці проводять по черзі перевірку станцій "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота", "Театральна" з тимчасовим закриттям станцій", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше, в годину пік Київі станції метро Лісова, Святошино, Житомирська та Академмістечко не працювали.

Також комунальне підприємство "Київський метрополітен" 24 грудня закрив станцію "Майдан Незалежності" через анонімне повідомлення про мінування.

Раніше правоохоронні органи тимчасово обмежували роботу Центрального ж/д вокзалу у Києві через повідомлення про мінування.

1 листопада надійшло повідомлення про мінування відразу Центрального та Південного вокзалів, з-за чого довелося проводити екстрену евакуацію.

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