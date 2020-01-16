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16 января 2020, четверг, 14:48 125
Общество 2020-01-16T14:49:44+02:00
Українські Новини
Киевский метрополитен построит две новые линии метро

Киевский метрополитен построит две новые линии метро

Валерия Драгомирова
Киев, Киевский метрополитен, Линии метро, Метро
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

В Киеве хотят построить две новые линии метро, а на уже существующих линиях - достроить станции. Об этом говорится в Генплане Киева.

Общая протяженность линий метрополитена увеличится на 61,1 км и достигнет 112,7 км.

"Предусмотрено развитие 3-х существующих и строительство двух новых линий метрополитена - Подольсько-Воскресенской (центральной ее части - ст. "Вокзальная", "Площадь Победы", "Глыбочицкая") и Троещина-Осокорки (от ст. "Улица Милославская" до ст. "Левобережная")", - говорится в сообщении.

Продление существующих линий предполагается в следующих направлениях:

Святошинско-Броварской -в западном, от ст. "Святошин" до ст. "Проспект Палладина" (3,3 км), Куреневско-Красноармейской - на юг, от ст. "Лыбидская" до ст. "Выставочный центр" (6, 1 км), Сырецко-Печерской - в обоих направлениях: до Харьковской площади на левом берегу и до Виноградаря - на правом (8,1 км).

Намечено строительство вторых выходов на станциях "Дарница", "Вокзальная", "Университет" и выходов на станциях "Львовская брама" и "Теличка".


Как сообщали Українські Новини, Кличко анонсировал начало активного строительства метро на Виноградарь. 

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