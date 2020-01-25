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25 січня 2020, субота, 06:00 11
Президент 2020-01-25T08:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленський сьогодні святкує день народження

Зеленський сьогодні святкує день народження

Виолетта Чайковская
Президент, Володимир Зеленський, день народження, Зеленський
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua

Після візиту до Ізраїлю Президент Володимир Зеленський в суботу святкує своє 42-річчя.

Він народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі Дніпропетровської області.

За освітою Зеленський юрист, а за фахом – актор і сценарист.

У 1997-2003 роках він був художнім керівником команди КВН "Квартал 95", а з 2003 року до обрання главою держави – художнім керівником студії "Квартал 95", яка випускає комедійні шоу, фільми та серіали, в тому числі "Слуга народу", де Зеленський зіграв роль Президента України.

До обрання главою держави він не перебував на виборних посадах.

Навесні 2019 року в другому турі виборів Зеленський переміг на той час чинного Президента Петра Порошенка з результатом 73,22% (13,5 млн голосів виборців) проти 24,45% (4,5 млн).

Зеленський виконує обов'язки глави держави з 20 травня 2019 року.

Він наймолодший Президент України: Леонід Кравчук був обраний у 57 років, Леонід Кучма - у 55, Віктор Ющенко - у 50, Віктор Янукович - у 59, Порошенко - у 48, а Зеленський – у 41 рік.

Зеленський одружений, виховує доньку та сина.

Як повідомляли Українські Новини, на інавгурації Зеленський закликав чиновників не вішати портрет Президента в кабінетах, а замінити його фотографіями їхніх дітей.

Цієї осені син Зеленського пішов у перший клас, а 21 січня Зеленський подарував синові на 7-й день народження подарунок з магазину іграшок у Києві.

Дружина Президента Олена Зеленська пише сценарії "Кварталу 95" досі, а як перша леді Зеленська вирішила займатися поліпшенням харчування в школах.

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