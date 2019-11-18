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18 листопада 2019, понеділок, 14:14 5
Суспільство 2019-11-18T15:15:03+02:00
Українські Новини
Олена Зеленська зізналася, що досі пише сценарії для "Кварталу 95"

Олена Зеленська зізналася, що досі пише сценарії для "Кварталу 95"

Олена Зеленська. Фото: vogue.ua
Олена Зеленська. Фото: vogue.ua

Дружина Володимира Зеленського продовжує писати сценарії для "Студії Квартал 95" і в статусі першої леді. Про це вона розповіла в інтерв'ю українському Vogue, яке проходило в офісі "Кварталу", над сценаріями якого дружина президента працює останні 15 років.

"Я пишу сценарії, як і раніше. Правда, тепер потрібно ділити свій день між офісом президента і "Кварталом" і слідувати таймингу", - розповіла Олена Зеленська зазначивши, що поєднує та обов'язки першої леді, і роботу сценариста.

Олена Зеленська входить в групу авторів "Оптиміст і песиміст" разом з Олександром Пікаловим і Валерієм Жидковим. Вони пишуть тексти жартів і пісень для проектів "Студії Квартал 95": "Вечірній Квартал", "Вечірній Київ", "Жіночий квартал". Олена Зеленська сценарист новорічного фільму-мюзиклу "Як козаки..." з Володимиром Зеленським, Євгеном Кошовим і Анастасією Приходько. Він вийшов на "Інтері" в 2009 році, повідомляє "Страна".

Як повідомляли Українські Новини, перша леді України з чоловіком і дітьми з'явиться на трьох обкладинках Vogue.

Також під час офіційних візитів у різні країни перша леді ретельно підбирає свій гардероб. Так, в Ригу Зеленська одягла елегантний лавандовий костюм а в США вона представила Україну в рожевому і блакитному кольорах.
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