Зеленський відвідає Ізраїль для участі у Всесвітньому форумі Голокосту

Президент Володимир Зеленський відвідає 23-24 січня Ізраїль для участі у Всесвітньому форумі Голокосту, присвяченому 75-й річниці визволення концтабору "Аушвіц", і зустрічей із владою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини. "23-24 січня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Держава Ізраїль для участі в пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору "Аушвіц". Програмою візиту також передбачені переговори Президента України з керівництвом Держави Ізраїль та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл", - сказано в ньому. Напередодні Зеленський повідомив, що прийняв рішення відвідати Ізраїль, незважаючи на те, що в рамках пам'ятних заходів ізраїльська сторона не передбачила часу для його виступу. Раніше від участі у форумі з цієї причини відмовився Президент Польщі Анджей Дуда. У той же час Президент Росії Володимир Путін виступить з промовою в рамках заходу. Як повідомляли Українські Новини, опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Раніше Ангела Меркель вперше в житті відвідала Освенцим.