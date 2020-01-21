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21 січня 2020, вівторок, 11:16 11
Президент 2020-01-21T12:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський відвідає Ізраїль для участі у Всесвітньому форумі Голокосту

Зеленський відвідає Ізраїль для участі у Всесвітньому форумі Голокосту

Анна Рудык
Аушвіц, Голокост, Форум, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський відвідає 23-24 січня Ізраїль для участі у Всесвітньому форумі Голокосту, присвяченому 75-й річниці визволення концтабору "Аушвіц", і зустрічей із владою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"23-24 січня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Держава Ізраїль для участі в пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору "Аушвіц". Програмою візиту також передбачені переговори Президента України з керівництвом Держави Ізраїль та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл", - сказано в ньому.

Напередодні Зеленський повідомив, що прийняв рішення відвідати Ізраїль, незважаючи на те, що в рамках пам'ятних заходів ізраїльська сторона не передбачила часу для його виступу.

Раніше від участі у форумі з цієї причини відмовився Президент Польщі Анджей Дуда.

У той же час Президент Росії Володимир Путін виступить з промовою в рамках заходу.

Як повідомляли Українські Новини, опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше Ангела Меркель вперше в житті відвідала Освенцим.

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