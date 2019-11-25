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25 листопада 2019, понеділок, 10:59 14
Політика 2019-11-25T13:00:05+02:00
Українські Новини
Котлета з кашею кожен день це погано, - Зеленська хоче змінити харчування в школах

Котлета з кашею кожен день це погано, - Зеленська хоче змінити харчування в школах

Школа, Харчування для школярів, Олена Зеленська
Зеленська. Фото: instagram/olenazelenska_official
Зеленська. Фото: instagram/olenazelenska_official

Перша леді України, яка з'явилась на обкладинці Vogue, планує зайнятися реформою шкільного харчування та створити систему державної класифікації шкіл, яким потрібна допомога

Про це Зеленська сказала в інтерв'ю, передає ТСН.

"По-перше, тому що я мама. Ми хочемо зробити якусь класифікацію шкіл, яким належить допомагати по-різному. Є школи, у яких зовсім немає нічого, там буде більше фінансування", - сказала Зеленська.

Перша леді заявила, що в Західній Україні пропадають врожаї яблук, які, за її словами, нікуди продавати, і їх можна направити в школи.

"У багатьох країнах є, це державна програма, дітям примусово кожному в руки дають цей стакан молока, і вони випивають. Якщо у нас буде, наприклад, програма "Яблуко для дитини"... У нас яблука просто гниють на Західній Україні, їх нікуди продавати, там роблять з них сік, все, що завгодно, їх дуже багато", - додала Зеленська.

Також дружина президента запропонувала урізноманітнити раціон школярів.

"Діти все розуміють, хочуть змін, а дорослі, на жаль... Мені здається, багато дорослі не розуміють, чому котлета з кашею - це погано кожен день. У понеділок - добре. А давайте у вівторок ще й салатик якийсь додамо", - сказала Зеленська.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський з дружиною відвідали молодіжний форум "Україна росте разом зі мною", де поспілкувалися з дітьми про можливе створення зарядки з Президентом. Після цього подружжя показало як треба танцювати.

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