Зеленський попросив вішати в кабінетах фотографії своїх дітей, а не його портрет

Президент Володимир Зеленський просить чиновників вішати в кабінеті не його портрет, а фотографії своїх дітей.\r\nПро це він сказав на урочистому засіданні з нагоди інавгурації у Верховній Раді, передають Українські Новини.\r\n"Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх фотографій, не було, будь ласка, моїх портретів, тому що Президент - не ікона, не ідол. Президент - це не портрет", - сказав він.\r\nВін попросив чиновників у своїх кабінетах повісити фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивитися їм в очі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок Володимир Зеленський став 6-м Президентом України.\r\nВін зачитав присягу на урочистому засіданні Верховної Ради і з цього моменту вступив на посаду глави держави.\r\nЗеленський під час свого виступу заявив про розпуск Ради.\r\nУкраїнські Новини ведуть онлайн-трансляцію інавгурації Зеленського.