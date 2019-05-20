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20 травня 2019, понеділок, 11:01 64
Президент 2019-05-21T11:00:11+03:00
Українські Новини
Зеленський попросив вішати в кабінетах фотографії своїх дітей, а не його портрет

Зеленський попросив вішати в кабінетах фотографії своїх дітей, а не його портрет

Зеленський. Скріншот
Зеленський. Скріншот "Радіо Свобода"

Президент Володимир Зеленський просить чиновників вішати в кабінеті не його портрет, а фотографії своїх дітей.

Про це він сказав на урочистому засіданні з нагоди інавгурації у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх фотографій, не було, будь ласка, моїх портретів, тому що Президент - не ікона, не ідол. Президент - це не портрет", - сказав він.

Він попросив чиновників у своїх кабінетах повісити фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивитися їм в очі.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Володимир Зеленський став 6-м Президентом України.

Він зачитав присягу на урочистому засіданні Верховної Ради і з цього моменту вступив на посаду глави держави.

Зеленський під час свого виступу заявив про розпуск Ради.

Українські Новини ведуть онлайн-трансляцію інавгурації Зеленського.

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