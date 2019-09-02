Син Зеленського Кирило сьогодні пішов в 1 клас

Син Володимира та Олени Зеленських пішов у перший клас. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official

Син Володимира та Олени Зеленських пішов у перший клас. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official

Син президента України Володимира Зеленського, 6-річний Кирило, став першокласником. Про це повідомила перша леді країни Олена Зеленська у своєму Instagram.

"Наш син Кирило тепер першокласник. Сьогодні він вперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку і однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще - буде пустувати, поїде в перші подорожі без батьків, почне загартовувати характер і ставати відповідальним. Кирило не тільки буде засвоювати шкільну програму, але і вчитися жити в країні змін.

Наші діти - покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження і безглузде заучування", - написала в соцмережі Олена Зеленська.

Перша леді сподівається, що її діти полюблять школу і будуть вчитися охоче, а потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для країни.

"Ми хочемо пишатися нашими дітьми - і Сашею, і Кирилом. І знаємо, що школа закладе основи їх дорослому житті. І майбутнього України", - додала Зеленська.

Як повідомляли Українські Новини, дружина Зеленського на інавгурацію одягла елегантний наряд і прикраси від українських дизайнерів.

Зеленська заявляла, що хоче залишитися поза "інформаційного поля" і працювати в "95 кварталі".