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23 січня 2020, четвер, 09:55 3
Життя 2020-01-23T10:15:01+02:00
Українські Новини
Опубліковано новий трейлер трилера "Секція ритму": коли фільм покажуть в Україні

Опубліковано новий трейлер трилера "Секція ритму": коли фільм покажуть в Україні

Анна Рудык
Трейлер фільму, Трейлер, Фільми, Блейк Лайвлі, Paramount Pictures

Опубліковано новий трейлер бойовика "Секція ритму", головні ролі в якому зіграють Блейк Лайвлі і Джуд Лоу. Трейлер оприлюднений на офіційному каналі студії Paramount на відеохостингу Youtube.

Фільм оповідає про жінку на ім'я Стефані Патрік, життя якої зруйноване через авіакатастрофу, в якій гине її сім'я. Але одного разу вона дізнається, що катастрофа літака не буа випадковістю, і починає мстити.

Режисером картини, заснованої на однойменному романі Марка Бернелла, виступив Рід Морано, відомий за серіалом "Розповідь служниці".

У прокат картина вийде 30 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Netflix представив трейлер 3D-ремейка першого мультфільму про пакемонів.

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Також опублікований рейтинг найкращих серіалів 2019 року за версією BBC Culture.

Тим часом фільм "Толока" на основі балади Тараса Шевченка вийде на екрани 12 березня 2020 року.

А режисер "Дюнкерка" і "Інтерстеллера" випустив трейлер нового фільму з Робертом Паттінсоном.

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