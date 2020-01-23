Опубліковано новий трейлер трилера "Секція ритму": коли фільм покажуть в Україні

Опубліковано новий трейлер бойовика "Секція ритму", головні ролі в якому зіграють Блейк Лайвлі і Джуд Лоу. Трейлер оприлюднений на офіційному каналі студії Paramount на відеохостингу Youtube.

Фільм оповідає про жінку на ім'я Стефані Патрік, життя якої зруйноване через авіакатастрофу, в якій гине її сім'я. Але одного разу вона дізнається, що катастрофа літака не буа випадковістю, і починає мстити.

Режисером картини, заснованої на однойменному романі Марка Бернелла, виступив Рід Морано, відомий за серіалом "Розповідь служниці".

У прокат картина вийде 30 січня 2020 року.

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