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23 января 2020, четверг, 09:11 25
Жизнь 2020-01-23T09:13:06+02:00
Українські Новини
Netflix представил трейлер 3D-ремейка первого мультфильма о покемонах

Netflix представил трейлер 3D-ремейка первого мультфильма о покемонах

Таня Войтюк
Трейлер, Netflix, покемоны, Мультфильм, Аниме

Вскоре после того, как на экраны вышел первый сезон сериала "Ведьмак", стриминговая компания Netflix представила трейлер 3D-мультфильма "Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution" ("Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция"). Это 3D-ремейк первого полнометражного мультфильма про покемонов.

Трейлер компания опубликовала на своем YouTube-канале.

Сюжет мультфильма вращается вокруг истории покемона Мьюту из Легендарного поколения, который был создан в секретной лаборатории, чтобы стать орудием уничтожения. Когда первый генетически созданный покемон узнает о своей участи, он уничтожает лабораторию и убивает всех ученых.

Оригинальное аниме "Мьюту наносит ответный удар" вышло в 1998 году. Новый трехмерный ремейк появится на Netflix 27 февраля 2020 года - в международный День покемонов.

Кадр из ремейка 2020 годаКадр из ремейка 2020 года

Кадр из оригинального аниме 1998 годаКадр из оригинального аниме 1998 года

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Напомним, Netflix последовал примеру HBO и выпустил сериал про судьбу украинского "Ивана Грозного".

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