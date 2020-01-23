Netflix представил трейлер 3D-ремейка первого мультфильма о покемонах

Вскоре после того, как на экраны вышел первый сезон сериала "Ведьмак", стриминговая компания Netflix представила трейлер 3D-мультфильма "Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution" ("Покемон. Мьюту наносит ответный удар: Эволюция"). Это 3D-ремейк первого полнометражного мультфильма про покемонов. Трейлер компания опубликовала на своем YouTube-канале. Сюжет мультфильма вращается вокруг истории покемона Мьюту из Легендарного поколения, который был создан в секретной лаборатории, чтобы стать орудием уничтожения. Когда первый генетически созданный покемон узнает о своей участи, он уничтожает лабораторию и убивает всех ученых. Оригинальное аниме "Мьюту наносит ответный удар" вышло в 1998 году. Новый трехмерный ремейк появится на Netflix 27 февраля 2020 года - в международный День покемонов. Кадр из ремейка 2020 года Кадр из оригинального аниме 1998 года Ранее Українські Новини писали, что посмотреть на выходных: топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019. Также обнародован рейтинг лучших сериалов 2019 года по версии BBC Culture. Напомним, Netflix последовал примеру HBO и выпустил сериал про судьбу украинского "Ивана Грозного".