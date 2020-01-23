Netflix представил трейлер 3D-ремейка первого мультфильма о покемонах

Трейлер компания опубликовала на своем YouTube-канале.

Сюжет мультфильма вращается вокруг истории покемона Мьюту из Легендарного поколения, который был создан в секретной лаборатории, чтобы стать орудием уничтожения. Когда первый генетически созданный покемон узнает о своей участи, он уничтожает лабораторию и убивает всех ученых.

Оригинальное аниме "Мьюту наносит ответный удар" вышло в 1998 году. Новый трехмерный ремейк появится на Netflix 27 февраля 2020 года - в международный День покемонов.

Кадр из ремейка 2020 года

Кадр из оригинального аниме 1998 года

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