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  • Фильм "Толока" на основе баллады Тараса Шевченко выйдет на экраны 12 марта 2020 года
22 января 2020, среда, 21:46 12
Жизнь 2020-01-22T21:56:04+02:00
Українські Новини
Фильм "Толока" на основе баллады Тараса Шевченко выйдет на экраны 12 марта 2020 года

Фильм "Толока" на основе баллады Тараса Шевченко выйдет на экраны 12 марта 2020 года

Елизавета Кесельман
Толока, Фильм, Госкино, История Украины, Баллада, Тарас Шевченко

В Украине премьеры ожидает фильм по мотивам маленькой баллады Тараса Шевченко об истории Украины, представленной в образе Екатерине под названием "Толока".

Картина режиссера Михаила Ильенко выйдет в прокат 12 марта 2020 года. Создатели фильма презентовали второй официальный трейлер ленты и начали совместную инициативу с фондом "Вернись живым".

В главных ролях снимались - Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Дмитрий Рыбалевский, Олег Примогенов, Сергей Романюк и Василий Кухарский.

В основе сюжета лежит произведение Тараса Шевченко о Екатерине, в которую влюбились трое казаков. По сюжету, свой выбор девушка доверила судьбе: пообещала стать женой тому, кто освободит из плена ее брата. Двое из трех казаков погибли, пытаясь выполнить условия договора, третьему удалось спасти брата, но брат Екатерины оказался не братом, а ее любимым.

Финал баллады отодвигается надолго - ждать Екатерине придется не один век, старея и не теряя надежды.

Притча о Екатерине воспроизводит драматические и героические эпизоды в истории Украины. Каждое испытание разрушает и дом Екатерины. Но она упорно, как и сотни поколений украинцев, снова и снова поднимает ее из руин.

Как собщали Українські Новини, украинский фильм о войне на востоке Украины впервые представят на мировом кинофестивале Sundance.

Также украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии.

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