Фильм "Толока" на основе баллады Тараса Шевченко выйдет на экраны 12 марта 2020 года

В Украине премьеры ожидает фильм по мотивам маленькой баллады Тараса Шевченко об истории Украины, представленной в образе Екатерине под названием "Толока".

Картина режиссера Михаила Ильенко выйдет в прокат 12 марта 2020 года. Создатели фильма презентовали второй официальный трейлер ленты и начали совместную инициативу с фондом "Вернись живым".

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В главных ролях снимались - Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Дмитрий Рыбалевский, Олег Примогенов, Сергей Романюк и Василий Кухарский.

В основе сюжета лежит произведение Тараса Шевченко о Екатерине, в которую влюбились трое казаков. По сюжету, свой выбор девушка доверила судьбе: пообещала стать женой тому, кто освободит из плена ее брата. Двое из трех казаков погибли, пытаясь выполнить условия договора, третьему удалось спасти брата, но брат Екатерины оказался не братом, а ее любимым.

Финал баллады отодвигается надолго - ждать Екатерине придется не один век, старея и не теряя надежды.

Притча о Екатерине воспроизводит драматические и героические эпизоды в истории Украины. Каждое испытание разрушает и дом Екатерины. Но она упорно, как и сотни поколений украинцев, снова и снова поднимает ее из руин.

Как собщали Українські Новини, украинский фильм о войне на востоке Украины впервые представят на мировом кинофестивале Sundance.

Также украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии.