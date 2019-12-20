Режиссер "Дюнкерка" и "Интерстеллера" выпустил трейлер нового фильма с Робертом Паттинсоном

В интернете появился трейлер нового фильма известного режиссера Крситофера Нолана под названием "Довод" с Джоном Вашингтоном и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Трейлер вышел на YouTube-канале IGN.

В фильме речь пойдет о секретной организации, куда рекрутирован главный герой, сыгранный Джоном Вашингтоном. Цель организации — предотвратить Третью мировую войну.

Помимо сына Дензела Вашингтона и Роберта Паттинсона, в фильме сыграли Элизабет Дебики ("Агенты UNCLE"), Кеннет Брана ("Гарри Поттер и тайная комната"), Майкл Кейн ("Интерстеллар") и другие. Премьера фильма запланирована на 16 июля 2020 года.

Кристофер Нолан известен фильмами "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Престиж" и трилогией "Темный рыцарь".

Как сообщали Українські Новини, фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк" был номинирован на премию "Оскар-2018" за лучшую режиссуру.

Также в 2015 году Британский журнал Empire опубликовал список лучших супергероических фильмов в истории, на первом месте оказалась картина Кристофера Нолана "Темный рыцарь".