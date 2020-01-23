Гривня впала в ціні: курс валют на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 січня, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 січня, на 6,71 коп. до 24,2586 UAH/USD.

Офіційні курси валют на 23 січня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,9430 1 долар США 24,3310 1 швейцарський франк 25,0887 10 ієн 2,2128 10 російських рублів 3,9263 1 євро 26,9843

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. в середу знизився на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

У середу курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 21 січня на 0,51 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,95 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Крім того, фахівці дали прогноз головних економічних показників на перший квартал 2020 року: інфляція, ціни на газ і бензин, середня зарплата і курс гривні до долара.