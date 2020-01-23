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23 січня 2020, четвер, 06:15 17
Фінанси 2020-01-23T08:45:02+02:00
Українські Новини
Гривня впала в ціні: курс валют на четвер

Гривня впала в ціні: курс валют на четвер

Ярина Вацяк
Офіційний курс, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Гроші
Гроші

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 січня, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 січня, на 6,71 коп. до 24,2586 UAH/USD.

Офіційні курси валют на 23 січня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,9430
1 долар США 24,3310
1 швейцарський франк 25,0887
10 ієн 2,2128
10 російських рублів 3,9263
1 євро 26,9843

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. в середу знизився на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

У середу курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 21 січня на 0,51 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,95 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Крім того, фахівці дали прогноз головних економічних показників на перший квартал 2020 року: інфляція, ціни на газ і бензин, середня зарплата і курс гривні до долара.

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