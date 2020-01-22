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22 января 2020, среда, 10:22 169
Финансы 2020-01-22T10:23:05+02:00
Українські Новини
В День Соборности курс доллара и евро в обменниках вырос

В День Соборности курс доллара и евро в обменниках вырос

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Обмен валют. Фото: Сергей Нужненко/
Обмен валют. Фото: Сергей Нужненко/"Левый Берег"

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 января на 0,51 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,95 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,27 коп. до 26,6321 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,19 коп. до 27,1065 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,1285 24,4274 26,6321 27,1065 3,50 4,00
Максимальный 24,2300 24,7000 26,8300 27,4000 3,87 5,00
Минимальный 23,8000 24,2700 26,0000 26,9000 2,50 3,89

Как сообщали Українські Новини,  21 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 20 января, вырос на 1 копейку до 3,50 грн за 10 рублей.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 января на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

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