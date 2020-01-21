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21 января 2020, вторник, 10:25 36
Экономика 2020-01-21T10:25:44+02:00
Українські Новини
Доллар продолжает дорожать в киевских обменниках

Доллар продолжает дорожать в киевских обменниках

Анна Рудык
Курс валют, курс доллара, Курс евро, курс рубля
Курс валют
Курс валют

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 января на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,42 коп. до 26,6321 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,85 коп. до 27,1065 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,1285 24,4274 26,6321 27,1065 3,50 4,00
Максимальный 24,2300 24,7000 26,8300 27,4000 3,87 5,00
Минимальный 23,8000 24,2700 26,0000 26,9000 2,50 3,89

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 10 коп. в понедельник снизился на 3 коп. до 24,32 UAH/USD.

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