Гривна на межбанке резко обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 15 коп. до 24,43 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,23-24,28 UAH\/USD, затем котировки выросли до 24,45-24,49 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,41-24,44 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,9% с 23,74 UAH\/USD до 24,43 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 января, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH\/USD. Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 января на 0,47 коп. до 24,4274 UAH\/USD, курс покупки повысился на 2,93 коп. до 24,1285 UAH\/USD. Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH\/USD.