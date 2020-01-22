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22 января 2020, среда, 18:40 166
Экономика 2020-01-22T18:40:01+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке резко обвалилась

Гривна на межбанке резко обвалилась

Анна Рудык
Курс гривны, Межбанк, курс доллара, Курс валют
Гривна. Фото: НБУ
Гривна. Фото: НБУ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,23-24,28 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,45-24,49 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,41-24,44 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,9% с 23,74 UAH/USD до 24,43 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 января, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH/USD.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 января на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

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