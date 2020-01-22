Гривна на межбанке резко обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,23-24,28 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,45-24,49 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,41-24,44 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,9% с 23,74 UAH/USD до 24,43 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 января, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH/USD.