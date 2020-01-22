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22 января 2020, среда, 12:52 79
Экономика 2020-01-22T12:53:40+02:00
Українські Новини
Официальный курс гривны к доллару снова упал

Официальный курс гривны к доллару снова упал

Надежда Комендантова
Курс валют, Официальный курс, Курс гривны, Гривна, НБУ
Гривна.
Гривна.

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 января, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22 января, на 4,43 коп. до 24,2540 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини,  21 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 20 января, вырос на 1 копейку до 3,50 грн за 10 рублей.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 января на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

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