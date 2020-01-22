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22 січня 2020, середа, 13:54 10
Судова влада 2020-01-22T14:03:14+02:00
Українські Новини
Суд повернув 10 млн гривень, внесених за Дубневича в якості застави

Суд повернув 10 млн гривень, внесених за Дубневича в якості застави

Надежда Комендантова
Ярослав Дубневич, Суд, застава, Грошова застава
Ярослав Дубневич. Фото:Autocentre.ua
Ярослав Дубневич. Фото:Autocentre.ua

Вищий антикорупційний суд повернув 10 млн гривень, які були внесені за депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (група "За майбутнє") в якості застави.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Дубневича Станіслав Пелюк.

"Гроші (вже) повернуті. Я особисто був присутній на засіданні суду", - сказав він.

За його словами, 10 млн гривень повернуто одному з заставодавців, який не є родичем Дубневича, однак вніс за нього 36 млн гривень.

Гроші повернуті заставодавцю оскільки за Дубневича було внесено заставу в розмірі 100 млн гривень, однак пізніше суд збільшив суму застави до 90 млн гривень.

У рішенні суду про повернення 10 млн гривень застави не вказується прізвище заставодавця.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє") і дозволила залучити його до кримінальної відповідальності.

Ярослав Дубневич вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави.

7 листопада Антикорупційний суд заарештував Дубневича і встановив заставу 90 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро вручило Дубневичу повідомлення про підозру в причетності до заволодіння 93 млн коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця".

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