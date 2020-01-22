НАБУ отказалось допросить руководство "Укрзализныци" по делу Дубневича

Национальное антикоррупционное бюро отказалось допросить руководство акционерного общества "Укрзализныця" в рамках дела против депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее").

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

С ходатайством о допросе руководства "Укрзализныци" в НАБУ обратилась защита депутата.

Прошение было подано в декабре 2019 года.

Защита просила допросить исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" с участием адвокатов и самого Дубневича.

Однако НАБУ отказалось это сделать.

После отказа, защита Дубневича обратилась в суд с просьбой обязать НАБУ все-таки удовлетворить ее ходатайство, однако 17 января суд также стал на сторону НАБУ.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

Ярослав Дубневич вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога.

7 ноября Антикоррупционный суд арестовал Дубневича и установил залог 90 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро вручило Дубневичу сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця".