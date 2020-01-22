Українці створюють "живий ланцюг" до Дня Соборності: пряма трансляція

Сьогодні, 22 січня, українці відзначають День Соборності. На честь свята на мосту Патона у Києві учасники акції створили "живий ланцюг", розгорнули державний прапор і заспівали гімн України. Пряму трансляцію веде "24 Канал" у Facebook.







Нагадаємо, Українські Новини розповіли про заходи для киян та гостей столиці на честь Дня соборності України.



Також Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності. Він закликав об'єднуватися не тільки навколо спільних традицій, культури і релігії, але й навколо спільних цінностей.



Кращі картинки і листівки до Дня Соборності України.

Крім того, у День Соборності Київ скували масштабні пробки. Обмотавшись прапорами України, люди взялися за руки і об'єднали береги Дніпра "живим ланцюгом", рухаючись двома колонами — з лівого і правого берега. Багато учасників акції приїхали на знаменну подію на машинах. Через це на мосту Патона утворилася серйозна тягучка, від метро Лівобережна.



Тим часом синоптик прогнозує колапс на дорогах у День соборності, так як погода в Україні різко погіршиться через атмосферний фронт.