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22 січня 2020, середа, 10:13 23
Суспільство 2020-01-22T10:14:21+02:00
Українські Новини
Українці створюють "живий ланцюг" до Дня Соборності: пряма трансляція

Українці створюють "живий ланцюг" до Дня Соборності: пряма трансляція

Валерия Драгомирова
Міст Патона, Київ, свято, День Соборності

Сьогодні, 22 січня, українці відзначають День Соборності. На честь свята на мосту Патона у Києві учасники акції створили "живий ланцюг", розгорнули державний прапор і заспівали гімн України. Пряму трансляцію веде "24 Канал" у Facebook.




Нагадаємо, Українські Новини розповіли про заходи для киян та гостей столиці на честь Дня соборності України.

Також Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності. Він закликав об'єднуватися не тільки навколо спільних традицій, культури і релігії, але й навколо спільних цінностей.

Кращі картинки і листівки до Дня Соборності України.

Крім того, у День Соборності Київ скували масштабні пробки. Обмотавшись прапорами України, люди взялися за руки і об'єднали береги Дніпра "живим ланцюгом", рухаючись двома колонами — з лівого і правого берега. Багато учасників акції приїхали на знаменну подію на машинах. Через це на мосту Патона утворилася серйозна тягучка, від метро Лівобережна.

Тим часом синоптик прогнозує колапс на дорогах у День соборності, так як погода в Україні різко погіршиться через атмосферний фронт.

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Українці створюють "живий ланцюг" до Дня Соборності: пряма трансляція
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