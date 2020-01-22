В Украину идут метели и штормы: синоптик прогнозирует коллапс на дорогах в День соборности

Погода в Украине резко ухудшится в связи с приходом в День соборности атмосферного фронта из районов Скандинавии и Балтии. По всей территории страны пройдут дожди со снегом, также ожидается шквалистый ветер.

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"22 января в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, только южная часть попытается ограничиться только плотной облачностью", - предупредила она.

По словам синоптика, осадки будут идти за фронтом - сначала на Севере и Западе, затем постепенно продвигаться к югу.

В то же время, ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов.

"Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно - оденьтесь, может не так уж тепло, как ветро- и влагонепроницаемо", - советует Диденко.

Но и температура воздуха в Украине в среду понизится: ночью и днем ​​около нуля, на юге в дневные часы + 3 + 6 градусов.

В Киеве в среду также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный, до штормового, северо-западный ветер.

"Оптимально позаботьтесь об одежде и обуви, в чем выходить на улицу.

А водителям, которые вплоть вечером возвращаться домой, лучше попробовать общественный транспорт - очень много интересных открытий можно сделать для познания окружающего мира) и автомобиль подстрахуете от лишних погодных рисков, и уровень своей воли испытаете", - рекомендует синоптик.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

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