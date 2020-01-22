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22 января 2020, среда, 09:35 180
Общество 2020-01-22T09:36:48+02:00
Українські Новини
101-годовщина Дня Соборности Украины: открытки и картинки для поздравления

101-годовщина Дня Соборности Украины: открытки и картинки для поздравления

Валерия Драгомирова
Праздник, Картинки, открытки, День Соборности
День Соборности. Фото: pinterest
День Соборности. Фото: pinterest

Сегодня, 22 января, отмечается 101-я годовщина Дня Соборности Украины. Праздник установлен в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Українські Новини собрали лучшие открытки и картинки ко Дню Соборности Украины.

Украина единая. Фото: pinterestУкраина единая. Фото: pinterest

День Соборности. Фото: pinterestДень Соборности. Фото: pinterest

Боже, храни Украину. Фото: pinterestГосподи, храни Украину. Фото: pinterest

День Соборности Украины. Фото: pinterestДень Соборности Украины. Фото: pinterest

Единая Украина. Фото: pinterestЕдиная Украина. Фото: pinterest

Мы - украинцы, мы - едины. Фото: pinterestМы - украинцы, мы - едины. Фото: pinterest

Напомним, сегодня украинцы создадут "живую цепь" на честь Дня соборности. Українські Новини рассказали о мероприятиях для киевлян и гостей столицы в честь Дня соборности Украины. 

Также Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. Он призвал объединяться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей. 

Тем временем синоптик прогнозирует коллапс на дорогах в День соборности, так как погода в Украине резко ухудшится из-за атмосферного фронта. 

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