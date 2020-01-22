Сегодня украинцы создадут "живую цепь" на честь Дня соборности

Сегодня, 22 января, отмечают День соборности Украины. Этот праздник установлен в честь дня провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство в 1919 году. В этом году в столице будут проходить традиционные мероприятия, не смотря на то, что синоптики обещают ухудшение погоды. Подробнее о празднике и о том, какие мероприятия будут проходить в Киеве в этот день расскажут Українські Новини.

История

Указом Президента Украины №42/99 от 21 января 1999 года этот праздник был установлен на честь Акта воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 года. Он вошел в историю как Акт "Злуки" и означал объединение украинских земель. Хотя в то время не удалось сохранить единство и независимость Украины надолго, идея о суверенном государстве стала мечтой всех украинцев. Воплотилась она в 1990 году.

22 января 1990 года жители Украины выстроили живую цепь от Киева до Львова, отмечая День соборности и с тех пор на улицах украинских городов ежегодно проходят различные мероприятия.

Мероприятия для киевлян и гостей столицы в честь Дня соборности Украины

Церемония возложения цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому с участием руководства государства в Киеве.

Мирная акция "День Соборности Украины" на тротуарной части моста им. Е. Патона. Участники акции развернут на мосту 30-метровый государственный флаг и исполнят Государственный Гимн Украины. Сбор в 07:30 на двух локациях: возле последней остановки общественного транспорта перед мостом на левом берегу и возле колоннады при входе на мост Патона на правом берегу. В 08:00 киевляне будут двигаться друг к другу со своими частями флага (синей либо желтой) по северной пешеходной части моста. После этого участники исполнят гимн Украины и зажгут свечи в память о погибших воинах АТО и Герое Украины Сергее Нигояне.

Видеопутешествие "Украина - это мы!" в Публичной библиотеке имени Леся Украинки для взрослых.

В Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" состоится встреча-беседа "Соборность и путь к ней".

В Центральной библиотеке им. Т. Шевченко для детей организуют час государственности ""Вона – наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна!".

20-30 января организуют фотовыставку "Единая Украина" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

В "Доме кино" состоится показ документального фильма "Выбор" ко Дню Соборности Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Крещение люди купались на столичных пляжах.

Также синоптики рассказали о том, какая погода будет в Украине во второй половине зимы.