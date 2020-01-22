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22 января 2020, среда, 06:30 45
Общество 2020-01-22T06:30:03+02:00
Українські Новини
Сегодня украинцы создадут "живую цепь" на честь Дня соборности

Сегодня украинцы создадут "живую цепь" на честь Дня соборности

Елена Новикова
Массовые мероприятия, Независимость Украины, Живая цепь, День соборности Украины
Фото: facebook/Живая Цепь Соборности на мосту Патона - 2019
Фото: facebook/Живая Цепь Соборности на мосту Патона - 2019

Сегодня, 22 января, отмечают День соборности Украины. Этот праздник установлен в честь дня провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство в 1919 году. В этом году в столице будут проходить традиционные мероприятия, не смотря на то, что синоптики обещают ухудшение погоды. Подробнее о празднике и о том, какие мероприятия будут проходить в Киеве в этот день расскажут Українські Новини.

История

Указом Президента Украины №42/99 от 21 января 1999 года этот праздник был установлен на честь Акта воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 года. Он вошел в историю как Акт "Злуки" и означал объединение украинских земель. Хотя в то время не удалось сохранить единство и независимость Украины надолго, идея о суверенном государстве стала мечтой всех украинцев. Воплотилась она в 1990 году.

22 января 1990 года жители Украины выстроили живую цепь от Киева до Львова, отмечая День соборности и с тех пор на улицах украинских городов ежегодно проходят различные мероприятия.

Мероприятия для киевлян и гостей столицы в честь Дня соборности Украины

  • Церемония возложения цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому с участием руководства государства в Киеве.
  • Мирная акция "День Соборности Украины" на тротуарной части моста им. Е. Патона. Участники акции развернут на мосту 30-метровый государственный флаг и исполнят Государственный Гимн Украины. Сбор в 07:30 на двух локациях: возле последней остановки общественного транспорта перед мостом на левом берегу и возле колоннады при входе на мост Патона на правом берегу. В 08:00 киевляне будут двигаться друг к другу со своими частями флага (синей либо желтой) по северной пешеходной части моста. После этого участники исполнят гимн Украины и зажгут свечи в память о погибших воинах АТО и Герое Украины Сергее Нигояне.
  • Видеопутешествие "Украина - это мы!" в Публичной библиотеке имени Леся Украинки для взрослых.
  • В Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" состоится встреча-беседа "Соборность и путь к ней".
  • В Центральной библиотеке им. Т. Шевченко для детей организуют час государственности ""Вона – наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна!".
  • 20-30 января организуют фотовыставку "Единая Украина" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".
  • В "Доме кино" состоится показ документального фильма "Выбор" ко Дню Соборности Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Крещение люди купались на столичных пляжах.

Также синоптики рассказали о том, какая погода будет в Украине во второй половине зимы.

 

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