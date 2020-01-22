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22 января 2020, среда, 09:47 113
Общество 2020-01-22T09:48:47+02:00
Українські Новини
В День Соборности Киев сковали масштабные пробки

В День Соборности Киев сковали масштабные пробки

Таня Войтюк
День Соборности, Киев, Пробки, мост Патона, Живая цепь, День соборности Украины

Сегодня, 22 января, вся Украина празднует День Соборности и в этот день жители столицы традиционно собираются на мосту Патона, чтобы образовать "живую цепь". По этой причине в Киеве образуются пробки.

Все желающие собрались 7:30 на мосту Патона, передает Информатор.

Обмотавшись флагами Украины, люди взялись за руки и объединили берега Днепра "живой цепью", двигаясь двумя колонами — с левого и правого берега.

Жители Киева исполняли Гимн Украины и поздравляли друг друга с Днем Соборности. После создания "живой цепи", участники акции спустятся под мост Патона. Там они растянут 30-метровый флаг Украины и раскроют плакаты с патриотичными надписями.

Многие участники акции приехали на знаменательное событие на машинах. Из-за этого на мосту Патона образовалась серьезная тянучка, от метро Левобережная.

Традиционно пробки образовались возле Почтовой Площи, возле метро Политехнический институт и Золотые воорота. На Дарницком мосту затруднено движение из-за трех аварий.

Пробки на Google mapsПробки на Google maps

Так как сегодня Украина празднует 101-годовщину Дня Соборности Украины, Українські Новини предлагают поздравить своих близких с этим днем.

Напомним, Президень Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности.

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