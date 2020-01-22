Только вместе мы сильны, - Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 101-й годовщиной Дня Соборности Украины. Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook.

"Прошло более ста лет. Сделали ли мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны… Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!", - говорит Зеленский.



Президент призвал объединяться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей, среди которых назвал порядочность, толерантность, свободу, демократию, достаток, уважение к закону, частной собственности и друг к другу.







Напомним, сегодня украинцы создадут "живую цепь" на честь Дня соборности. Українські Новини рассказали о мероприятиях для киевлян и гостей столицы в честь Дня соборности Украины.



Тем временем синоптик прогнозирует коллапс на дорогах в День соборности, так как погода в Украине резко ухудшится из-за атмосферного фронта.