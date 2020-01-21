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21 січня 2020, вівторок, 16:05 5
Судова влада 2020-01-21T16:08:03+02:00
Українські Новини
Суд призначив розгляд справи проти екс-депутата Ради Онищенко на 4 травня

Суд призначив розгляд справи проти екс-депутата Ради Онищенко на 4 травня

Елизавета Кесельман
Олександр Онищенко, Антикорупційний суд, Арешт Онищенка, екстрадиція
Онищенко Олександр Фото: welt
Онищенко Олександр Фото: welt

Антикорупційний суд призначив на 4 травня розгляд справи проти колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, якого в листопаді 2019 року затримали правоохоронні органи Німеччини. Про це йдеться на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в Антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання в рамках так званої "газової справи" за звинуваченням народного депутата України 7 скликання і його фінансового директора.

Колегія суддів задовольнила клопотання прокурорів САП про здійснення спеціального судового провадження по обох обвинувачених.

Крім того, судді прийняли рішення звернутися в порядку міжнародного співробітництва до Німеччини для виклику колишнього народного депутата.

У зв'язку з чим розгляд справи було відкладено до 10:00 4 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора засекретив екстрадицію екс-депутата Ради Онищенко з Німеччини.

Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенко політичний притулок.

Раніше суд заарештував €0,5 млн екс-депутата Ради Онищенко в естонському банку.

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