Испания отказалась предоставить политубежище экс-депутату Рады Онищенко

Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.



"Ему отказали в этом (политическом убежище)", - сказал он.



Причин отказа он не уточнил, но отметил, что судебное рассмотрение этого вопроса экс-депутат проиграл.

В то же время НАБУ ожидает, что Испания в декабре экстрадирует в Украину Онищенко.



"Онищенко почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды в Испании - и в части экстрадиции, и в части предоставления статуса политического беженца", - сказал директор НАБУ Артем Сытник в эфире "24 канала".



По его словам, ориентировочная дата экстрадиции Онищенко в Украину - декабрь.



Как сообщали Українські Новини, суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке.



По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.



В мае 2017 года Интерпол отказался объявить в розыск Онищенко.



Онищенко подозревается в совершении в январе 2013 - январе 2016 года преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.