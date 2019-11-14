Испания отказалась предоставить политубежище экс-депутату Рады Онищенко

Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище.Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник."Ему отказали в этом (политическом убежище)", - сказал он.Причин отказа он не уточнил, но отметил, что судебное рассмотрение этого вопроса экс-депутат проиграл. В то же время НАБУ ожидает, что Испания в декабре экстрадирует в Украину Онищенко."Онищенко почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды в Испании - и в части экстрадиции, и в части предоставления статуса политического беженца", - сказал директор НАБУ Артем Сытник в эфире "24 канала".По его словам, ориентировочная дата экстрадиции Онищенко в Украину - декабрь.Как сообщали Українські Новини, суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке. По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.В мае 2017 года Интерпол отказался объявить в розыск Онищенко.Онищенко подозревается в совершении в январе 2013 - январе 2016 года преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.