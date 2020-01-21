Не вручили повістку: Порошенко знову не з'явився на допит в ДБР

Колишній Президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Держбюро розслідувань у вівторок, 21 січня, у зв'язку з тим, що йому не вручали повістку про виклик на допит на цей день.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Головань.

"Петро Олексійович діє згідно із законом. Йому не вручалася повістка про виклик на допит на вівторок. Він отримав повістки про виклик на допит на 24, 31 січня, а також на 11 лютого", - сказав адвокат.

За його словами, Порошенко діє виключно в рамках закону.

Адвокат закликав ДБР також діяти в рамках закону і викликати на допит у встановленому процесуальним законодавством порядку.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Головань заявляв, що Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклик на допити.

Раніше стало відомо, що ДБР викликає Порошенка на допити 21 та 24 січня.

Також у Порошенка заявляли, що ДБР спеціально підлаштовує допити під його поїздки.

А у Рябошапки відмовилися повідомити, що з проектом підозри Порошенку.