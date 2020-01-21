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21 січня 2020, вівторок, 12:05 6
Судова влада 2020-01-21T12:14:19+02:00
Українські Новини
Не вручили повістку: Порошенко знову не з'явився на допит в ДБР

Не вручили повістку: Порошенко знову не з'явився на допит в ДБР

Анна Рудык
ДБР, Допит, допит Порошенка, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Колишній Президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Держбюро розслідувань у вівторок, 21 січня, у зв'язку з тим, що йому не вручали повістку про виклик на допит на цей день.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Головань.

"Петро Олексійович діє згідно із законом. Йому не вручалася повістка про виклик на допит на вівторок. Він отримав повістки про виклик на допит на 24, 31 січня, а також на 11 лютого", - сказав адвокат.

За його словами, Порошенко діє виключно в рамках закону.

Адвокат закликав ДБР також діяти в рамках закону і викликати на допит у встановленому процесуальним законодавством порядку.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Головань заявляв, що Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклик на допити.

Раніше стало відомо, що ДБР викликає Порошенка на допити 21 та 24 січня.

Також у Порошенка заявляли, що ДБР спеціально підлаштовує допити під його поїздки.

А у Рябошапки відмовилися повідомити, що з проектом підозри Порошенку.

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