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18 января 2020, суббота, 17:48 28
Верховная Рада и партии 2020-01-18T17:49:06+02:00
Українські Новини
У Порошенко заявили, что ГБР специально подстраивает допросы под его поездки

У Порошенко заявили, что ГБР специально подстраивает допросы под его поездки

Ольга Фандорина
Петр Порошенко, Евросолидарность, Допрос

В "Евросолидарности" заявили,что Офис президента и ГБР незаконно за ним следят и назначают допросы на время его международных поездок, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность", передают Українськi Новини.

"Очевидно, Офис Президента и ГБР (Государственное бюро расследований) незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и переписками. Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотрены никакими нормами УПК (Уголовного процессуального кодекса), на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты, чтобы не давать власти поводов для спекуляций.

При этом партия указывает, что явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с УПК.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Тем временем Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможном завладении государственных средств бывшим Президентом Петром Порошенко по заявлению 11 депутатов Верховной Рады.

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