У Рябошапки отказались сообщить, что с проектом подозрения Порошенко

Офис генпрокурора отказался сообщить, принято ли решение по проекту подозрения бывшему Президенту Петру Порошенко. Об этом говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос Українських Новин. Издание запросило в Генпрокуратуре информацию о том, как обстоят дела с проектом подозрения в отношении Порошенко, который передало Госбюро расследований еще в ноябре 2019 года. Согласно ответу, информация касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ. Также офис сообщил, что данная информация составляет тайну досудебного следствия, в связи с чем она не может быть обнародована. Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко. Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований, не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии, его повторно вызывают на 19 ноября.