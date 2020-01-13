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13 января 2020, понедельник, 17:04 143 Документ
Силовые структуры 2020-01-13T17:22:14+02:00
Українські Новини
У Рябошапки отказались сообщить, что с проектом подозрения Порошенко

У Рябошапки отказались сообщить, что с проектом подозрения Порошенко

Жора Шокин
Петр Порошенко, Рябошапка, ГПУ, Офис Генпрокурора, ГБР, Проект подозрения, Тайна
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Офис генпрокурора отказался сообщить, принято ли решение по проекту подозрения бывшему Президенту Петру Порошенко.

Об этом говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Издание запросило в Генпрокуратуре информацию о том, как обстоят дела с проектом подозрения в отношении Порошенко, который передало Госбюро расследований еще в ноябре 2019 года.

Согласно ответу, информация касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ.

Также офис сообщил, что данная информация составляет тайну досудебного следствия, в связи с чем она не может быть обнародована.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении бывшему Президенту Петру Порошенко.

Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований, не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии, его повторно вызывают на 19 ноября.

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