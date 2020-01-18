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18 января 2020, суббота, 12:11 212 Документ
Силовые структуры 2020-01-18T13:43:15+02:00
Українські Новини
ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликована повестка

ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликована повестка

Надежда Комендантова
ГБР, допрос Порошенко, Петр Порошенко, вызов на допрос
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Государственное бюро расследований вызывает бывшего Президента Петра Порошенко как свидетеля на допросы 21 и 24 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Указано, что на 10:30 21 января запланирован допрос, но не указано по какому делу.

На 11:00 24 января запланирован допрос по делу о возможной государственной измене во время подписания Минских соглашений.

ГБР предупреждает, что согласно ст 139, 140 Уголовного процессуального кодекса в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод.

Отмечается, что следователи ГБР неоднократно направляли повестки о вызове на допрос по месту проживания и работы Порошенко.

Несмотря на это, 16 и 17 он проигнорировал допросы.

Таким образом, бывший Президент неоднократно нарушал нормы Уголовного процессуального кодекса.

Указано, что в общем, Порошенко не явился на допросы в ГБР 27 раз в 16 уголовных производствах.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

С 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. В связи с этим Порошенко, в случае неявки на допрос, может быть доставлен принудительно.

Тем временем Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможном завладении государственных средств бывшим Президентом Петром Порошенко по заявлению 11 депутатов Верховной Рады.

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ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликована повестка
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